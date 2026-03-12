Популярни
Европейските лиги дават пресконференция в София
  1. Sportal.bg
  2. eSports
Създателите на CS и Dota отговориха на главния прокурор на Ню Йорк

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 402
  • 0
Valve отговори на предявения от главния прокурор на Ню Йорк иск срещу компанията, който бе заведен на основание противозаконно насърчаване на хазарт чрез видеоигри, популярни сред деца и тийнейджъри. Това според прокурора развива потенциалната хазартна дейност в играта при отварянето на кутии.

Valve реагира на критиките на прокурора относно системата с cases в игрите на компанията, като заяви, че още от 2023 г. работят с институциите, за да обяснят как функционира механиката. Компанията освен това сравни отварянето на кутии с покупката на колекционерски бейзболни картички - и двете са само козметични и с колекционерска стойност, като се позова и на подобни примери по искането за забраната за трансфери на придобите скинове.

Въпреки твърденията на прокурора, че заглавията насърчавали насилие, от Valve отговориха, че има многобройни изследвания, които подчертават и положителното въздействие на игрите върху потребителите. Посочени бяха и действията срещу външни компании, които използваха системата на Valve за хазартна дейност.

В отговора си от Valve подчертаха още, че част от информацията, изискана от прокуратурата, представлява лични данни, които не биват събирани от компанията. Те също споделиха, че са готови да спазват закона, свързан с т.нар. mystery boxes, ако законодателят запълни законовата празнина в тази сфера.

Към момента се очаква съдебно решение по казуса.

