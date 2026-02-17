Популярни
  Милано - Кортина 2026
Сломеният Атле Лий Макграт: Това е най-лошият момент в кариерата ми

Норвежецът Атле Лий Макграт определи като най-лошия ден в кариерата си изпуснатия шанс да спечели медал в алпийските ски на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Той водеше след първия манш в слалома, но пропусна врата в началото на втория и не завърши състезанието.

Сърцераздирателният срив след разбитата олимпийска мечта

„От спортна гледна точка, това е най-лошият ми момент. Не е най-лошият момент в живота ми, но е най-лошият в кариерата ми и беше един от най-трудните моменти в живота ми с всичко, което се случва“, коментира Макграт, цитиран от агенция ДПА, и добави:

„Надявах се, че ще мога да увенчая този труден период с нещо добро. Трябваше да преживея толкова много трудни неща и да остана наистина силен. Това прави момента още по-труден.“

Атле Лий Макграт влезе във фокуса на вниманието и с действията си след отпадането от състезанието, след като хвърли щеките си, свали ските и тръгна към гориста местност в края на пистата, където легна на земята в израз на разочарование от случилото се и очевидно продължаваща скръб от смъртта на дядо му в нощта на церемонията по откриването.

„Беше сюрреалистично чувство, не бях изпитвал нещо подобно преди. Обикновено съм човек, който е много добър, когато става въпрос за перспектива за нещата. Ако не карам добре ски в състезание, поне мога да си кажа, че съм здрав, семейството ми е здраво и хората, които обичам, са тук. Така че това е хубаво, но не е така. Загубих някого, когото обичам толкова много, а това прави случилото се наистина трудно“, каза още норвежкият скиор.

Той обясни, че е избягал от пистата, защото е трябвало да се махне от всичко: „Мислех, че ще имам малко спокойствие и тишина, което не получих, защото фотографи и полиция ме намериха. Просто имах нужда от малко време за себе си. Трудно е да си помисля, че следващия път, когато ще мога да карам ски на Олимпиадата, ще бъда на 29 години, а не на 25. Дадох си най-добрата възможност, карах страхотно и все пак не успях да я осъществя, така че това е, което наистина боли.“

На въпрос дали смъртта на дядо му се е отразила негативно на представянето му, Атле Лий Макграт призна, че го е засегнала много, но не и концентрацията му.

