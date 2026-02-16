Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Александра Фейгин с 8-и стартов номер

Александра Фейгин с 8-и стартов номер

  • 16 фев 2026 | 14:15
  • 225
  • 0
Александра Фейгин с 8-и стартов номер

Александра Фейгин ще излезе със стартов номер 8 за кратката програма при жените на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Състезанието започва в 19:45 часа българско време във вторник, 17 февруари, а Саша трябва да е на леда в 21:00 ч.

За Фейгин това е второ участие на олимпийски игри, с което тя става първата представителка на България във фигурното пързаляне с подобно постижение. При дебютното си участие в Пекин през 2022-а тя завърши 23-а.

Участието си в Милано/Кортина Александра извоюва с 21-о място на световното първенство в Бостън през март 2025-а, където в битката се включиха 33 жени, а квотите, които се разпределиха, бяха 24. На допълнителния квалификационен турнир 6 месеца по-късно бяха разпределени още 5 квоти.

Целият спортен път на Саша Фейгин е в Българи - от първите крачки на леда до днес, като тя неизменно се подготвя при Ина и Андрей Лутай в клуб "Танци на лед Денкова-Стависки"

Александра Фейгин бе знаменосец на България по време на церемонията за откриването на Игрите в Милано.

