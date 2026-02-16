Весела Лечева: Отлично представяне на спортистите, не искам да говоря за БОК

Избраната за председател на БОК и водач на родната делегация на игрите Милано – Кортина Весела Лечева коментира досегашното българско представяне тук. “Изключително представяне на нашите състезатели. Не само в сноуборда и в биатлона. Това е най-успешното българско представяне през последните двадесет години. Поздравление за всеки един от тях. Нашите атлети са млади и талантливи и изключително много переспективни. Самият факт, че имаме състезатели в топ 10, не само двата бронзови медала и четвъртото място на Милена, ни правят горди, че сме българи“, коментира Лечева.

Тя отбеляза дължимото на треньори и ръководители и каза, че държавата си остава длъжник откъм финансиране не само на биатлона, ала и на целия български спорт. “Нямам представа, защо бягаме от факта, че България може да бъде зимна дестинация. След като имаме страхотни курорти от международна класа – Банско, Боровец, Пампорово и Велинград... Витоша, която е уникално място би могла да бъде невероятно място за спорт и туризъм, като се съобразяват всички норми. Там биха могли да се провеждат и състезания и най-различен ранг. Витоша е просто огромен потенциал за България. За съжаление много време се губи в административни казуси и нещата не се получават. Много правителства правиха опити за развитие на Витоша, имаше реакция и за втора кабина на Банско... Трябва обществото да разбере важното значение за спорта като цяло. Ето имаме млади спортисти за подражание, но те трябва да имат база за развитие“, допълни Лечева.

Председателят на федерацията по стрелба отклони директен отговор на въпроса за съдебната битка около властта в БОК: „Просто съм спряла да мисля по този въпрос. На олимпийски игри съм и искам тези игри да минат без тази мисъл, без тази изключително срамна ситуация. Много неприятно е с оглед цялата история на българското олимпийско движение“, завърши Весела Лечева. Тя днес наблюдава слалома за мъже в Бормио.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри