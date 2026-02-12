Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Георги "Jorko" Митев стана част от амбициозен проект в CS2

Георги "Jorko" Митев стана част от амбициозен проект в CS2

  • 12 фев 2026 | 21:19
  • 187
  • 0
Георги "Jorko" Митев стана част от амбициозен проект в CS2

Младият талант на българския Counter-Strike - Георги "Jorko" Митев, ще бъде част от дебютния състав по CS в историята на FOKUS Clan.

Германската организация, която вече е добре позната с отборите си в EAFC, VALORANT, League of Legends и Dota 2, официализира своя ход към професионалния CS2, като съотборници на 17-годишния българин ще бъдат ztr и volt, Banjo и Matheos.

Отборът ще бъде воден от легендарния полски треньор Якуб "kuben" Гурчински, който ще опита да развие младия състав.

Снимка: FOKUS Clan

Следвай ни:

Още от eSports

Официално: Los Ratones прекрати своята дейност

Официално: Los Ratones прекрати своята дейност

  • 12 фев 2026 | 18:37
  • 1108
  • 0
Valve разкриха подробности за TI 2026

Valve разкриха подробности за TI 2026

  • 12 фев 2026 | 16:53
  • 502
  • 0
Astralis придоби дял от Karmine Corp

Astralis придоби дял от Karmine Corp

  • 12 фев 2026 | 14:53
  • 886
  • 0
Vitality обяви два нови състава в различни заглавия

Vitality обяви два нови състава в различни заглавия

  • 12 фев 2026 | 11:44
  • 407
  • 0
Един от основателите на Disguised напуска организацията

Един от основателите на Disguised напуска организацията

  • 11 фев 2026 | 18:11
  • 903
  • 0
Димитър "Skrimo" Янулов блесна в успех на Acend

Димитър "Skrimo" Янулов блесна в успех на Acend

  • 11 фев 2026 | 17:37
  • 960
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 48379
  • 173
Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

  • 12 фев 2026 | 22:00
  • 4411
  • 9
Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

  • 12 фев 2026 | 21:58
  • 2290
  • 4
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 37245
  • 46
Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

  • 12 фев 2026 | 20:34
  • 12150
  • 35
Здрава битка в Пирея, Джокович сред публиката в залата

Здрава битка в Пирея, Джокович сред публиката в залата

  • 12 фев 2026 | 22:05
  • 3540
  • 1