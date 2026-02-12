Георги "Jorko" Митев стана част от амбициозен проект в CS2

Младият талант на българския Counter-Strike - Георги "Jorko" Митев, ще бъде част от дебютния състав по CS в историята на FOKUS Clan.
Германската организация, която вече е добре позната с отборите си в EAFC, VALORANT, League of Legends и Dota 2, официализира своя ход към професионалния CS2, като съотборници на 17-годишния българин ще бъдат ztr и volt, Banjo и Matheos.
Отборът ще бъде воден от легендарния полски треньор Якуб "kuben" Гурчински, който ще опита да развие младия състав.
Снимка: FOKUS Clan