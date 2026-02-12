Valve разкриха подробности за TI 2026

От Valve разкриха много нови подробности за The International 2026, който ще се проведе в Шанхай. Най-големият турнир по Dota 2 ще се играе в "Oriental Sports Center" и ще събере 16 от най-добрите отбори в света в битка за трофея - Aegis of Champions.
Състезанието започва със Swiss групова фаза, която ще се проведе от 13 до 16 август, след което топ 8 ще продължат към основната фаза в double-elimination формат. Квалификациите стартират през юни, а информация за билетите се очаква скоро.
Снимка: Valve