FIVB "направи" Алекс и Мони Николови бобслейисти!

Международната федерация по волейбол (FIVB) представи братята Александър и Симеон Николов като бобслей двойка на България на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина!

“Ами ако още повече от нашите волейболни икони се включат в Олимпийските игри в Милано - Кортина? Не казвам, че ще спечелят…, но и не го казваме?! Кой е любимият ви?”, написаха от FIVB в социалните си медии.

Отговорът на Мони Николов не закъсня:

"Не е изключено", написа 19-годишният разпределител на националния отбор на България и Локомотив (Новосибирск).