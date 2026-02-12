Популярни
»
  3. FIVB "направи" Алекс и Мони Николови бобслейисти!

FIVB "направи" Алекс и Мони Николови бобслейисти!

  • 12 фев 2026 | 16:30
  • 1614
  • 0

Международната федерация по волейбол (FIVB) представи братята Александър и Симеон Николов като бобслей двойка на България на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина!

“Ами ако още повече от нашите волейболни икони се включат в Олимпийските игри в Милано - Кортина? Не казвам, че ще спечелят…, но и не го казваме?! Кой е любимият ви?”, написаха от FIVB в социалните си медии.

Отговорът на Мони Николов не закъсня:

"Не е изключено", написа 19-годишният разпределител на националния отбор на България и Локомотив (Новосибирск).

