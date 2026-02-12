Китайска сноубордистка с тежко падане в халфпайпа

Китайската сноубордистка Лиу Дзяю няма сериозни травми след тежко падане по време на квалификацията в състезанието по халфпайп от Олимпийските игри в Милано и Кортина.

Chinese snowboarder Liu Jiayu takes a worrisome fall on this afternoon’s Women’s Half Pipe during Milano-Cortina 2026.



Hoping for a healthy recovery! pic.twitter.com/N4ulRvjPlV — @nicmartinezva.bsky.social (@nicmartinezva) February 11, 2026

33-годишната Лиу се закачи в ръба на улея при приземяването на един от скоковете си и удари лошо лявото си рамо и заби главата си в снега. Това доведе до намеса на медицинския екип на място, който се нуждаеше от десетина минути, за да успее да я изнесе.

Инцидентът засенчи квалификацията по халфпайп, но самата състезателка по-късно публикува в социолните мрежи снимка, на която се усмихва от болничното си легло.

„Благодаря на всички за загрижеността. Направих прегледи и няма големи проблеми, всичко е наред“, написа тя.

Парамедици се втурнаха към нея и оказа първа помощ на сноубордистката в продължение на няколко минути. На трибуните настъпи тишина, преди бившата световна шампионка и сребърна медалистка от Олимпийските игри през 2018 г. да бъде откарана с шейна под аплодисменти. Това не беше първата сериозна катастрофа на състезанието по сноуборд в Италия.



Австралийският ветеран Камерън Болтън падна тежко по време на тренировка по сноуборд крос в понеделник. Прегледите показата две фрактури на шията, което накара да бъде откаран от планинския район с хеликоптер. От неговия екип казват, че той се справя добре, но вече няма да се състезава.

„Няма да се състезавам на Олимпийските игри. Преди няколко дни направих грешка по време на тренировка и платих цената“, написа той в Instagram.