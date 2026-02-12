Италиански вратар е сензацията на хокейния турнир в Милано - Кортина 2026

На турнир, създаден да покаже най-скъпите суперзвезди на НХЛ, именно 21-годишен младеж от планините на Южен Тирол открадна светлината на прожекторите в откриващата вечер в Милано - Кортина 2026.

Дамиан Клара – първият роден в Италия играч, избиран някога в драфта на НХЛ – изнесе паметно представяне срещу Швеция, като еднолично превърна това, което мнозина очакваха да бъде разгром, в напрегнат дуел по вратарска игра. С 46 спасявания Клара помогна на Италия – отбор без нито един настоящ играч от НХЛ – да остане в мача със Швеция през по-голямата част от срещата.

Damian Clara, the first-ever Italian player drafted to the NHL, made his presence known despite falling to Sweden in the Men's Hockey preliminary round 👏



Clara got injured on this save and needed to leave the game after 46 minutes played. pic.twitter.com/Slj33dqT9f — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2026

Под непрекъснатия обстрел на шведите Клара отрази цели 25 удара само в първата, изключително хаотична третина. Това е историческо постижение, което остави пълния със звезди шведски състав видимо разочарован. А шумната домакинска публика в зала „Сантажулия“ – вярваше, макар и само за няколко часа, в собствено чудо.

Клара е внушителен вратар с ръст 198 см, който бързо се превърна в лицето на италианския хокей. Само на 21 години той влезе в историята през 2023 г., като стана първият роден и израснал в Италия играч, избран в драфта на НХЛ – под №60 в общото подреждане от Анахайм Дъкс.

Italy’s goaltender Damian Clara saw TWENTY SEVEN (27!!!!) shots on goal in that first period. 😭 pic.twitter.com/kbfiI1kCqL — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 11, 2026

Въпреки младостта си, Клара има богат международен опит. Той дебютира за мъжкия национален отбор на Италия едва на 16-годишна възраст – най-младият вратар, постигнал това в съвременната история. Широко е хвален заради внушителната си физика и подвижност – качества, които бяха напълно видими в историческия му мач срещу Швеция в откриващия двубой на Олимпийските игри през 2026 г.

Клара е роден в Брунико, Италия – регион, сгушен в Доломитите близо до австрийската граница. Семейството му притежава и управлява семеен бутиков хотел в родния му град. В интервюта той е споделял, че през паузите между сезоните все още помага в хотела, за да остане „стъпил на земята“.

Damian Clara appreciation post 🧱



The @AnaheimDucks prospect just made 46 stops for Italy against Sweden!



Watch Slovakia vs. Italy at the #MilanoCortina2026 #WinterOlympics on Friday at 6:10a ET on @peacock, @cbcgem & @Sportsnet! pic.twitter.com/nGgAFB0ZtM — NHL (@NHL) February 11, 2026

За да преследва професионална кариера, на 14-годишна възраст той напуска дома си и се присъединява към престижната Red Bull Hockey Academy в Залцбург, Австрия, преди по-късно да продължи развитието си в шведските първенства, където играе и в момента.

В момента Клара е състезател на Бринос в Шведската хокейна лига (SHL). В 30 мача той има процент на отразени удари .888 и средно по 2.49 допуснати гола на мач (GAA).

Макар да играе в Европа, Клара е част от системата на Анахайм Дъкс. През юни 2024 г. той подписа тригодишен договор за новобранец с клуба, но „Патоците“ го преотстъпиха обратно в SHL за сезон 2025–26, за да получава редовни стартове като титулярен вратар, преди да се премести за постоянно в Северна Америка.

След края на Олимпийските игри през 2026 г. широко се очаква Клара да завърши сезона си в Швеция, а след това да се присъедини към Сан Диего Гълс (сателитът на Анахайм в AHL) за плейофната им кампания или да започне северноамериканската си кариера там през есента на 2026 г.

Клара влезе в историята като първия роден и израснал в Италия играч, избран в драфта на НХЛ. Той бе взет във втория кръг – под №60 – от Анахайм Дъкс през 2023 г.

Той бе драфтиран от отбора до 20 години Ферестад в Швеция. През сезон 2023–24 игра за Бринос, където записа доминиращ баланс от 25 победи, 8 загуби и 0 равенства, и помогна на отбора да спечели промоция в SHL. През юни 2024 г. Дъкс официално го подписаха с тригодишен договор за новобранец, но го оставиха в Европа за сезон 2025/26 с цел подготовка за Олимпийските игри.

Макар и други играчи с италианско гражданство да са били избирани в драфта преди него, почти всички са родени в Северна Америка и по-късно са натурализирани. Клара е истински продукт на италианската хокейна система – по-специално на региона Южен Тирол.

Все още е твърде рано да се каже кога Клара ще направи дебюта си в НХЛ, но се очаква той да замине за САЩ скоро след Олимпиадата и края на европейския сезон.

Когато направи този преход, най-вероятно ще започне в AHL като част от Сан Диего Гълс.

Клара е на 21 години. Той за първи път играе на международно ниво на Световното първенство през 2021 г., където става най-младият вратар, обличал екип в турнира.

Още преди това Клара прави професионалния си дебют едва на 15-годишна възраст, като играе в хокейната академия на Ред Бул в Залцбург, Австрия, в продължение на две години.

Клара напусна мача на Италия срещу Швеция в началото на третата третина. Това се случи, след като вратарят отрази удар от непосредствена близост на Елиас Петерсон. В момента на излизането си Клара имаше 40 спасявания. След това Швеция отбеляза още два гола и спечели с 5:2.