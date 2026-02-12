Италия удари шампиона Швеция на старта на мъжкия турнир по кърлинг в Милано - Кортина

Шведският отбор, воден от Никлас Един, започна лошо защитата на златния си олимпийски медал, след като загуби с 6:7 от Италия на Джоел Реторназ в първия си мач на Зимните игри в Милано-Кортина.

Един, който спечели третия си медал на Олимпиадата в Пекин преди четири години, имаше труден старт и допусна грешка, която позволи на Италия да поведе.

Италия натрупа предимство от 7:5, а шведите успяха само да намалят на 6:7 в края.

Брус Муат, който пропусна за вземе медал при смесените двойки, където заедно с Дженифър Додс завършиха четвърти, изведе Великобритания до победа с 9:4 над Китай, като световните шампиони от 2025 година затвърдиха статута си на фаворити.

Канада на Брад Джейкъбс беше притисната от европейските шампиони от 2024-а Германия, но си осигури победа със 7:6 в продължение, докато САЩ победи Чехия с 8:7.

Отборите ще играят девет мача в началната фаза, като първите четири ще се класират за полуфиналите следващата седмица.

На игрите в Пекин призовата тройка при мъжете допълниха Великобритания и Канада.