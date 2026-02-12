Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Италия удари шампиона Швеция на старта на мъжкия турнир по кърлинг в Милано - Кортина

Италия удари шампиона Швеция на старта на мъжкия турнир по кърлинг в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 11:35
  • 325
  • 0
Италия удари шампиона Швеция на старта на мъжкия турнир по кърлинг в Милано - Кортина

Шведският отбор, воден от Никлас Един, започна лошо защитата на златния си олимпийски медал, след като загуби с 6:7 от Италия на Джоел Реторназ в първия си мач на Зимните игри в Милано-Кортина.

Един, който спечели третия си медал на Олимпиадата в Пекин преди четири години, имаше труден старт и допусна грешка, която позволи на Италия да поведе.

Италия натрупа предимство от 7:5, а шведите успяха само да намалят на 6:7 в края.

Брус Муат, който пропусна за вземе медал при смесените двойки, където заедно с Дженифър Додс завършиха четвърти, изведе Великобритания до победа с 9:4 над Китай, като световните шампиони от 2025 година затвърдиха статута си на фаворити.

Канада на Брад Джейкъбс беше притисната от европейските шампиони от 2024-а Германия, но си осигури победа със 7:6 в продължение, докато САЩ победи Чехия с 8:7.

Отборите ще играят девет мача в началната фаза, като първите четири ще се класират за полуфиналите следващата седмица.

На игрите в Пекин призовата тройка при мъжете допълниха Великобритания и Канада.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 08:46
  • 2026
  • 0
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 4623
  • 1
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 6797
  • 0
Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

  • 12 фев 2026 | 01:57
  • 2741
  • 0
Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 01:03
  • 2216
  • 0
Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

  • 12 фев 2026 | 00:48
  • 3049
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 9560
  • 52
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 8373
  • 36
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 6797
  • 0
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 4623
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 8720
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 9359
  • 27