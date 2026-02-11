41-годишният Инерхофер: Възрастта е нещо относително

Италианецът Кристоф Инерхофер, вече на 41 години, стана днес най-възрастният състезател, завършил състезание в алпийските ски на Олимпийски игри, добавяйки още един важен момент в дългата си кариера, обхващата пет издания на зимните игри.
Специалистът в скоростните дисциплини, роден през 1984 година, се завърна днес на пистата Стелвио – същата, на която през 2008 година постигна първата си победа за Световната купат. Три години по-късно – през 2011-а, той записа и най-успешната си година в кариерата, след като на 26 години спечели злато в супергигантски слалом, сребро в комбинацията и бронз в спускането на Световното първенство в Гармиш-Партенкирхен (Германия).
„Това, което ме вдъхновява е да докажа, че възрастта е нещо относително и с много жертви, страст и тренировки можеш да продължиш напред... и дори да надскочиш границите си“, каза Инерхофер пред Ройтерс след олимпийското състезание в Супер-Г днес в Бормио, където завърши на 11-то място.
„Днес, на 41-годишна възраст, съм тук, на Олимпиадата. И мога за завърша в топ 10, в топ 15. И това би било сериозен успех. Но че съм минал 40 и съм на Олимпиадата, е не по-малък успех. Това е послание! Казваш: на 40 съм и мога да правя същите неща, които можех и на 20“.
Общо взето, тенденцията е скиорите в алпийските дисциплини да прекратяват кариерите си около 35-годишна възраст, в резултат на изтощаването и травмите в краката, които съпътстват ски-спорта. Но Инерхофер е след малкото скиори, които са вдигнали възрастовата граница до и над 40, според него благодарение на медицинския напредък, технологичните подобрения и собствената си упоритост. Преди 4 години в Пекин французинът Йоан Клери спечели сребро в спускането на 41 години и 30 дни.
А седемкратната участничка на олимпийски игри Сара Шлепър – бивша шампионка на САЩ, сега се състезава за Мексико, и вероятно ще стане най-възрастната състезателка на Зимни игри. На 19 февруари тя навършва 47, а по-късно от рождения си ден ще има участия. Отделен е случаят с Линдзи Вон, която е на 41 и искаше да остави победен завършек на кариерата си на Игрите, но се контузи лошо.
„Обичам да се състезавам – да се състезавам срещу младите момчета, да се опитвам да се подобрявам всеки ден, да се състезавам с тях, да тренирам всеки ден“, каза още Инерхофер. Той добави, че планира да се състезава и през 2027-а година в Световната купа, но също така уточни, че не си е сложил ясна граница докога ще кара.