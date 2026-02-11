41-годишният Инерхофер: Възрастта е нещо относително

Италианецът Кристоф Инерхофер, вече на 41 години, стана днес най-възрастният състезател, завършил състезание в алпийските ски на Олимпийски игри, добавяйки още един важен момент в дългата си кариера, обхващата пет издания на зимните игри.

Специалистът в скоростните дисциплини, роден през 1984 година, се завърна днес на пистата Стелвио – същата, на която през 2008 година постигна първата си победа за Световната купат. Три години по-късно – през 2011-а, той записа и най-успешната си година в кариерата, след като на 26 години спечели злато в супергигантски слалом, сребро в комбинацията и бронз в спускането на Световното първенство в Гармиш-Партенкирхен (Германия).

„Това, което ме вдъхновява е да докажа, че възрастта е нещо относително и с много жертви, страст и тренировки можеш да продължиш напред... и дори да надскочиш границите си“, каза Инерхофер пред Ройтерс след олимпийското състезание в Супер-Г днес в Бормио, където завърши на 11-то място.

„Днес, на 41-годишна възраст, съм тук, на Олимпиадата. И мога за завърша в топ 10, в топ 15. И това би било сериозен успех. Но че съм минал 40 и съм на Олимпиадата, е не по-малък успех. Това е послание! Казваш: на 40 съм и мога да правя същите неща, които можех и на 20“.

MILANO CORTINA | "Uno vorrebbe sempre di più, poi guardando la classifica il secondo più vecchio ha cinque anni in meno di me. E' stato bello già essere qua ma non mi accontento, sono arrivato undicesimo ma speravo di entrare nella top 6". E' il commento di Christof Innerhofer ai… pic.twitter.com/q5QfHp9cQv — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 11, 2026

Общо взето, тенденцията е скиорите в алпийските дисциплини да прекратяват кариерите си около 35-годишна възраст, в резултат на изтощаването и травмите в краката, които съпътстват ски-спорта. Но Инерхофер е след малкото скиори, които са вдигнали възрастовата граница до и над 40, според него благодарение на медицинския напредък, технологичните подобрения и собствената си упоритост. Преди 4 години в Пекин французинът Йоан Клери спечели сребро в спускането на 41 години и 30 дни.

А седемкратната участничка на олимпийски игри Сара Шлепър – бивша шампионка на САЩ, сега се състезава за Мексико, и вероятно ще стане най-възрастната състезателка на Зимни игри. На 19 февруари тя навършва 47, а по-късно от рождения си ден ще има участия. Отделен е случаят с Линдзи Вон, която е на 41 и искаше да остави победен завършек на кариерата си на Игрите, но се контузи лошо.

„Обичам да се състезавам – да се състезавам срещу младите момчета, да се опитвам да се подобрявам всеки ден, да се състезавам с тях, да тренирам всеки ден“, каза още Инерхофер. Той добави, че планира да се състезава и през 2027-а година в Световната купа, но също така уточни, че не си е сложил ясна граница докога ще кара.