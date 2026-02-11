Весела Лечева: Велика емоция!

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави Българската федерация по биатлон и за цялата българска олимпийска делегация след спечелването на бронзов медал от Лора Христова в индивидуалната дисциплина на 15 километра на Игрите в Милано-Кортина.

"Страхотен нов успех за българския олимпийски тим!

Прекрасната Лора Христова спечели бронзов медал, първи за българския биатлон от Солт Лейк Сити 2002. Благодарим ти, Лора! За характера, борбеността, емоцията!

Поздравления за Българската федерация по биатлон и за цялата ни олимпийска делегация!

Велика емоция", написа Лечева в социалната платформа Фейсбук.