Кросби: Време е да се захващаме за работа

Капитанът на канадския национален отбор Сидни Кросби говори за предстоящия старт на хокейния турнир на Олимпийските игри.

„Просто искаме да започнем. Имахме добра тренировка и известно очакване, така че е време да се захващаме за работа“, цитира журналистката Моли Уокър думите на Кросби в социалните медии X.

Олимпийският хокейен турнир ще се проведе от 11 до 22 февруари.

Отборът на Канада ще играе в група А срещу Чехия, Швейцария и Франция. Група Б ще включва Швеция, Финландия, Словакия и Италия. Група В ще се състои от САЩ, Германия, Латвия и Дания.

Игрите през 2026 г. ще бъдат първите от Олимпийските игри от Сочи през 2014 г., в които ще се състезават хокеисти от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.