Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Кросби: Време е да се захващаме за работа

Кросби: Време е да се захващаме за работа

  • 11 фев 2026 | 19:10
  • 122
  • 0
Кросби: Време е да се захващаме за работа

Капитанът на канадския национален отбор Сидни Кросби говори за предстоящия старт на хокейния турнир на Олимпийските игри.

„Просто искаме да започнем. Имахме добра тренировка и известно очакване, така че е време да се захващаме за работа“, цитира журналистката Моли Уокър думите на Кросби в социалните медии X.

Олимпийският хокейен турнир ще се проведе от 11 до 22 февруари.

Отборът на Канада ще играе в група А срещу Чехия, Швейцария и Франция. Група Б ще включва Швеция, Финландия, Словакия и Италия. Група В ще се състои от САЩ, Германия, Латвия и Дания.

Игрите през 2026 г. ще бъдат първите от Олимпийските игри от Сочи през 2014 г., в които ще се състезават хокеисти от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Подмениха счупения златен медал на Брийзи Джонсън

Подмениха счупения златен медал на Брийзи Джонсън

  • 11 фев 2026 | 15:42
  • 866
  • 0
Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

Катя Дафовска ще награди призьорките в биатлона днес

  • 11 фев 2026 | 14:59
  • 3807
  • 0
Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

Петър Попангелов идва за слалома в Бормио

  • 11 фев 2026 | 14:18
  • 1661
  • 2
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13680
  • 3
Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 3722
  • 1
Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

Километрични опашки, Фурнаджиев гледа биатлонистките

  • 11 фев 2026 | 13:56
  • 1782
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 72668
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70922
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35248
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4411
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13680
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 717
  • 0