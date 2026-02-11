Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Димитър "Skrimo" Янулов блесна в успех на Acend

Димитър "Skrimo" Янулов блесна в успех на Acend

  • 11 фев 2026 | 17:37
  • 458
  • 0
Димитър "Skrimo" Янулов блесна в успех на Acend

Изцяло българският състав на Acend по Counter-Strike пожъна безапелационна победа във втория си мач от Swiss фазата на турнира CCT Season 3 Europe Series 15, надигравайки тотално бившите играчи на Zero Tenacity с 2:0 (13-3, 13-6). По този начин отборът е на крачка от класиране на плейофите.

В двубоя, който се изигра на Dust 2 и Inferno, блесна Димитър "Skrimo" Янулов, който записа цели 39 елиминации при 39/14 K/D и зашеметяващия 2.09 рейтинг. Awayken и KalubeR също изиграха фантастична среща със съответно по 34 и 32 фрага.

Снимка: Acend

Следвай ни:

Още от eSports

Movistar KOI намери треньор за новата си академия

Movistar KOI намери треньор за новата си академия

  • 11 фев 2026 | 15:34
  • 452
  • 0
eNASCAR раздава половин милион долара от шампионат

eNASCAR раздава половин милион долара от шампионат

  • 11 фев 2026 | 10:45
  • 495
  • 0
18-годишен геймър подобри рекорд на Гинес

18-годишен геймър подобри рекорд на Гинес

  • 10 фев 2026 | 22:43
  • 2369
  • 8
Официално: Алекс "Rainwaker" Петров е играч на Monte

Официално: Алекс "Rainwaker" Петров е играч на Monte

  • 10 фев 2026 | 20:31
  • 697
  • 0
BESTIA извади от титулярния си състав Кристиан "timo" Перес

BESTIA извади от титулярния си състав Кристиан "timo" Перес

  • 10 фев 2026 | 13:39
  • 417
  • 0
Млад талант се раздели с JiJieHao

Млад талант се раздели с JiJieHao

  • 10 фев 2026 | 13:00
  • 259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 71703
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70461
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35102
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4327
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13626
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 505
  • 0