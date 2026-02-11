Димитър "Skrimo" Янулов блесна в успех на Acend

Изцяло българският състав на Acend по Counter-Strike пожъна безапелационна победа във втория си мач от Swiss фазата на турнира CCT Season 3 Europe Series 15, надигравайки тотално бившите играчи на Zero Tenacity с 2:0 (13-3, 13-6). По този начин отборът е на крачка от класиране на плейофите.
В двубоя, който се изигра на Dust 2 и Inferno, блесна Димитър "Skrimo" Янулов, който записа цели 39 елиминации при 39/14 K/D и зашеметяващия 2.09 рейтинг. Awayken и KalubeR също изиграха фантастична среща със съответно по 34 и 32 фрага.
Снимка: Acend