Димитър "Skrimo" Янулов блесна в успех на Acend

Изцяло българският състав на Acend по Counter-Strike пожъна безапелационна победа във втория си мач от Swiss фазата на турнира CCT Season 3 Europe Series 15, надигравайки тотално бившите играчи на Zero Tenacity с 2:0 (13-3, 13-6). По този начин отборът е на крачка от класиране на плейофите.

Not even a sweat.



One more W to make the playoffs 🙏 pic.twitter.com/kePhhnISMo — ACEND CLUB (@AcendClub) February 11, 2026

В двубоя, който се изигра на Dust 2 и Inferno, блесна Димитър "Skrimo" Янулов, който записа цели 39 елиминации при 39/14 K/D и зашеметяващия 2.09 рейтинг. Awayken и KalubeR също изиграха фантастична среща със съответно по 34 и 32 фрага.

Снимка: Acend