Мони Николов и Локомотив паднаха от Динамо (М) в Новосибирск

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) допуснаха домакинска загуба от Динамо (Москва) 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25) в мач от 24-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Това бе 5-а загуба за тима воден от Пламен Константинов от началото на сезона в шампионата на Русия.

Симеон Николов реализира 4 точки (1 ас, 1 блок, 40% ефективност в атака - +3) и получи оценка 5.7 за играта си.

Най-резултатен за Локомотив стана Иля Казаченков с 20 точки (1 ас, 61% ефективност в атака - +11).

Фьодор Воронков добави още 16 точки (7 аса, 47% перфектно и 35% перфектно и 52 позитивно посрещане - +9).

Бившият диагонал на родния Монтана Максим Сапожков стана най-резултатен в мача с 29 точки (3 аса, 3 блока, 62% ефективност в атака - +20).

Антон Семишев добави още 20 точки (3 аса) за Динамо.

Локомотив остана на четвърто място във временното класиране с актив от 56 точки (19 победи, 5 загуби).

Динамо е трети с 59 точки (20 победи, 4 загуби).

В следващия мач Локомотив гостува на Оренбуржие в Оренбург на 15 февруари.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ДИНАМО (МОСКВА) 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 18, Омар Курбанов 7, Фьодор Воронков 16, Илияс Кураев 6, Дмитрий Лизик 5 - Семьон Кривитченко-либеро (Михаил Вишняков, Юрий Бражнюк 1, Раджабдибир Шахбанмирзаев 1, Сергей Мелкозьоров-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ДИНАМО: Павел Панков 4, Максим Сапожков 29, Денис Богдан 13, Антон Семишев 15, Иля Власов 3, Дмитрий Жук 6 - Евгений Баранов-либеро (Константин Тюшкевич, Фанур Каюмов, Никита Зудин)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО 1:3 - ТУК!