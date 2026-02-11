Сингапур дава космическа премия за злато от Милано-Кортина 2026

Сингапур оглави списъка с държави, които ще изплащат най-високите премии на спортистите за спечелване на медал от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщава USA Today.

Сингапурците ще получат 788 000 долара, ако спечелят олимпийска титла. Челната петица се допълва от Хонконг (767 000 долара), Италия (213 000 долара), Полша (211 000 долара) и Словения (162 000 долара). България дава за злато приблизително 152 000 долара.

Най-малките бонуси ще получат шампионите от Нова Зеландия (3000 долара), Австралия (14 000 долара), Дания (15 000 долара), Канада (18 000 долара), Австрия (23 000 долара), Нидерландия (35 000 долара), Германия (35 000 долара) и САЩ (37 000 долара).