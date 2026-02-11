Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Сингапур дава космическа премия за злато от Милано-Кортина 2026

Сингапур дава космическа премия за злато от Милано-Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 13:15
  • 246
  • 0
Сингапур дава космическа премия за злато от Милано-Кортина 2026

Сингапур оглави списъка с държави, които ще изплащат най-високите премии на спортистите за спечелване на медал от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщава USA Today.

Сингапурците ще получат 788 000 долара, ако спечелят олимпийска титла. Челната петица се допълва от Хонконг (767 000 долара), Италия (213 000 долара), Полша (211 000 долара) и Словения (162 000 долара). България дава за злато приблизително 152 000 долара.

Най-малките бонуси ще получат шампионите от Нова Зеландия (3000 долара), Австралия (14 000 долара), Дания (15 000 долара), Канада (18 000 долара), Австрия (23 000 долара), Нидерландия (35 000 долара), Германия (35 000 долара) и САЩ (37 000 долара).

Още от Милано - Кортина 2026

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков
  • 11 фев 2026 | 09:08
  • 878
  • 0

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

  • 11 фев 2026 | 09:08
  • 878
  • 0
Биатлон, алпийски ски и други интересни състезания в петия ден на Игрите, започва хокейният турнир при мъжете
  • 11 фев 2026 | 07:30
  • 3554
  • 0

Биатлон, алпийски ски и други интересни състезания в петия ден на Игрите, започва хокейният турнир при мъжете

  • 11 фев 2026 | 07:30
  • 3554
  • 0
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона
  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 10424
  • 5

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 10424
  • 5
Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня
  • 11 фев 2026 | 05:01
  • 4851
  • 11

Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

  • 11 фев 2026 | 05:01
  • 4851
  • 11
Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

Иля Малинин спечели кратката програма при мъжете

  • 11 фев 2026 | 02:02
  • 1999
  • 0
Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 3031
  • 0
Водещи Новини

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 13541
  • 70
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 5533
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона
  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 10424
  • 5

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 10424
  • 5
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 4733
  • 8
Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)
  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 57903
  • 122

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 57903
  • 122
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж
  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 39763
  • 62

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 39763
  • 62