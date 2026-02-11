Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Австралийски състезател по сноуборд крос се контузи тежко

Австралийски състезател по сноуборд крос се контузи тежко

  • 11 фев 2026 | 11:46
Австралиецът Кам Болтън е бил откаран в болница с две фрактури на шийните прешлени, получени при падане по време на тренировка по сноуборд крос преди участието му на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщи ESPN.

Спортистът е почувствал болка в понеделник, но не е потърсил лечение до следващия ден. Той е транспортиран с хеликоптер до болницата за допълнително лечение, след като рентгенови снимки са разкрили фрактури.

35-годишният Болтън трябваше да участва на четвъртите си Игри след Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Той е сребърен медалист в смесеното състезание сноуборд крос на Световното първенство през 2025 година.

Индивидуалното състезание на Олимпийските игри е насрочено за 12 февруари, а смесеното състезание - за 15 февруари.

