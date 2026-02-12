Спечелете със Sportal.bg страхотна награда от efbet Купа България

Опитайте късмета си и спечелете страхотна награда в играта на Sportal.bg свързан с турнира efbet Купа на България. Можете да се сдобиете с тениска, специално изработена за предстоящата надпревара, която ще се проведе в периода 19-22 февруари в Ботевград.

За да я спечелите, трябва да отговорите на въпроса - "Кой номер обувки носи баскетболистът на Балкан Димитър Димитров?".

Регистрирайте се в нашия сайт, отговорете на въпроса и можете да станете притежател на уникалния подарък. Нашето предизвикателство стартира днес и ще продължи до 18 февруари (включително). Не пропускайте да опитате късмета си!