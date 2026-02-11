Популярни
  Ралф Шумахер вдига сватба с мъж по-млад с 14 години, бившата му съпруга реагира

Ралф Шумахер вдига сватба с мъж по-млад с 14 години, бившата му съпруга реагира

  • 11 фев 2026 | 10:24
  • 1838
  • 6
Ралф Шумахер вдига сватба с мъж по-млад с 14 години, бившата му съпруга реагира

Ралф Шумахер, братът на легендата от Формула 1 Михаел Шумахер, официално ще се ожени през май за своя партньор Етиен Буске-Касан, който е по-млад с четиринадесет години. Според "Билд" двамата планират най-накрая да превърнат годежа си в официален брак. Бившата съпруга на Шумахер - Кора, реагира на внезапната новина.

Ралф Шумахер, дългогодишен участник във Формула 1, обяви през 2024 г., че е гей. Преди това той беше женен тринадесет години за Кора, с която имат син Дейвид. През май тази година Шумахер (50) и Буске-Касан (36) обявиха голямо тържество в луксозния южнофренски курорт Сен Тропе, където двойката живее през по-голямата част от годината.

"Стивън и аз пожелаваме на Ралф и Етиен всичко най-добро и много щастие“, заяви Кора пред германския таблоид. Под Стивън тя има предвид американеца Бо Бекедам, с когото наскоро е започнала връзка. След като бившият ѝ съпруг обяви, че е хомосексуален, тя премина през труден период и терапия. С Ралф и сина им Дейвид обаче тя няма контакт от години.

Сватбата на Ралф Шумахер с Етиен Буске-Касан в Сен Тропе ще бъде грандиозна и ще продължи цели три дни. Според "Билд" поканите вече са изпратени до десетки приятели и познати.

"Имаме невероятна хармония и се разбираме перфектно. Никога не съм си мислил, че може да бъде толкова прекрасно. Би било фантастично, ако остане така завинаги", каза Ралф за своя партньор в интервю за германската RTL миналата година.

