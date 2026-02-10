Популярни
Официално: Алекс "Rainwaker" Петров е играч на Monte

  • 10 фев 2026 | 20:31
Един от най-добрите играчи в съвременния български Counter-Strike - Алекс "Rainwaker" Петров, официално стана част от украинския отбор на Monte, съобщиха от клуба.

Това се случи, след като родният геймър прекара пробен период в тима по време на BLAST Bounty, където имаше ключова роля в победата на клуба срещу гранда Natus Vincere.

Българинът Rainwaker повали един от грандовете в Counter-Strike
Българинът Rainwaker повали един от грандовете в Counter-Strike

По този начин бившият играч на 500 Esports, Team Liquid и SKADE ще замени Гитис "⁠ryu⁠" Глушаускас, който отиде в Astralis. 

Снимка: Monte Esports

