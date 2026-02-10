Бивша скиорка коментира завръщането на Петра Влъхова

Бившата скиорка Яна Волнерова (по баща Гантнерова) внимателно проследи завръщането на словашката суперзвезда към това, което обича. Тя го описа като „супер преживяване“. Според нея, скиорката от Липтов е допуснала грешка при сложната комбинация. Била е на коварно място, предишната врата е минала бързо, но кракът ѝ се е заклещил и не е успяла да влезе в следващата.

"Жалко за това. Ските я хванаха. Но тя изпробва състезателната си настройка. Изглеждаше нервна, самата тя го спомена, все пак се завръща след две години. Следващия път ще ѝ се получи по-добре, сега беше като на тренировка“, заяви Волнерова ексклузивно за SITA.

Що се отнася до първия кръг – спускането, там Катарина Шробова допусна голяма грешка, която обаче беше свързана с голям натиск. Това се дължеше на факта, че „трябваше“ да завърши своето спускане, за да може Влъхова изобщо да стартира във втория кръг – слалома.

"Жалко за голямата грешка. Имаше отсечка, където караше много добре. Но беше очевидно, че изпитва респект. Ако не беше грешката, можеше да има по-добро време. Но беше добре подготвена за тази писта“, уточни Волнерова за SITA.

Какви очаквания трябва да имат словаците преди слалома, в който трябва да участва и Влъхова?

"Дори нейният екип не знае какви впечатления трябва да имат. Ние, феновете, можем само да ѝ стискаме палци и да ѝ пожелаем да се представи възможно най-добре“, каза тя.

Осем отбора не завършиха слалома в отборната комбинация. Защо? "Построяването на трасето от австрийския треньор беше трудно, особено с първата комбинация, която беше и в чешкия курорт Шпиндлерув Млин в последния слалом преди Зимните олимпийски игри. Също така и заради условията – в Кортина е един градус по Целзий, снегът е мек и мокър. Поради това е по-трудно да се реагира, затова състезателките имаха проблеми“, смята бившата скиорка.

Състезанието по отборна комбинация изненадващо беше спечелено от австрийките Катарина Хубер и Ариане Редлер. Сребърния медал грабнаха германките Ема Айхер и Кира Вайдле-Винкелман. Двойката Бризи Джонсън, която спечели злато в спускането, и Микаела Шифрин, имаше всички шансове за най-високото стъпало, но едва 15-ото най-добро време в слалома на суперзвездата стигна „само“ за четвърто място, на 6 стотни от секундата зад американските си колежки Паула Молтзан и Жаклин Уайлс, които спечелиха бронз.

"Те бяха най-силните скиорки на хартия и фаворитки. Бризи е в невероятна форма в скоростните дисциплини, Шифрин пък е смъртоносна в слалома. Но една малка грешка и щяха да отпаднат“, допълни Волнерова за агенция SITA.