  Милано - Кортина 2026
Антон Синапов: Оптимист съм за следващите стартове

Националът на България по биатлон Антон Синапов говори пред журналисти след приключването на индивидуалното състезание на 20 километра при мъжете на Зимната Олимпиада в Милано-Кортина. Синапов се нареди 69-и.

“Мисля, че направих нелошо състезание, с изключение на четвъртата стрелба, на която не можах да се събера психически да я направя чисто. Мисля, че на трасето стоях нелошо, като се има предвид, че бях болен два пъти в последните месец и половина. Даже днес усетих още болки в синузита. Оптимист съм за следващите стартове”, заяви Синапов, като допълни, че в откритите зимни спортове е често срещано да има боледувания, когато натоварванията са тежки преди голямо състезание.

“В последната година и половина си провеждаме подготовката изцяло в чужбина. В България нямаме условия за тренировки. Подсигурени сме. Имайте предвид, че дори да тренираме само в чужбина, това е тежко за състезателите. Далеч сме от дома и близките и това се отразява”

"По трасето очаквах да се чувствам по-зле, с оглед на това, че бях болен. Добре се чувствах. Просто стрелбата не ми се получи. Оптимист съм за следващите стартове", категоричен бе Синапов.

