Алберт Попов тренира в Италия

  10 фев 2026 | 17:21
Алберт Попов тренира в Италия

Асът на българските алпийски ски Алберт Попов продължава сериозните си тренировки на трасета в Бомио, където се провеждат мъжките стартове от програмата на олимпийските игри. Аби днес качи снимка от олимпийското село с преплетените пет кръга. Попов ще участва единствено в коронната си дисциплина слалом, като стартът е на 16 февруари. Първият манш е с начален час 10.

Попов, който спечели слалома за СК в Мадона ди Кампильо преди година, прави добър сезон до този момент. Той имаше проблем с вирусно заболяване, но се справи с него в движение и сега е готов да покаже най-доброто от себе си тук. За Аби това е трета олимпиада, като на миналата в Пекин постигна най-доброто българско класиране в гигантския слалом. Тази година треньорите решиха Алберт да кара само слалом на олимпийското трасе.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

