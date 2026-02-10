Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

  • 10 фев 2026 | 16:47
  • 291
  • 0
Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Във Велико Търново се проведе последната от традиционните работни срещи с представители на клубовете от Трета лига преди подновяването на първенството през пролетта, информират от БФС. Домакин на събитието бе стадион „Ивайло“.

В срещата участие взеха президентът на Аматьорската футболна лига и член на Изпълнителния комитет на БФС Румян Вълков, председателят на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново Камен Алексиев, председатели на областни съвети от Северозападна България, както и представители на комисиите към ЗС.

По време на работния форум бяха обсъдени актуални инициативи на Българския футболен съюз в подкрепа на аматьорския футбол, предложения за промени в Наредбата за първенствата и турнирите, организационни въпроси около провеждането на срещите и основните предизвикателства пред клубовете.

Стана ясно, че пролетният полусезон в Трета лига – Северозапад, ще стартира на 7 март.

Представителите на клубовете изразиха специална благодарност към отборите от efbet Лига, които отделиха средства, за да подпомогнат дейността на тимовете от аматьорския футбол. Жестът на солидарност и съпричастност бе високо оценен от всички присъстващи.

В рамките на събитието бе изтеглен и жребият за зоналния етап от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига в Северозападна България. Двойките са:

• ФК „Троян 2025“ (Троян) – „Локомотив“ (Мездра)

• „Бдин 1923“ (Видин) – „Ком“ (Берковица)

• „Академик“ (Свищов) – „Ювентус 95“ (Малчика)

Срещите ще се изиграят на 28 февруари, като домакини са първите отбори в двойките.

bfunion.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 1084
  • 0
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4113
  • 4
Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 1346
  • 2
11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6710
  • 9
17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

  • 10 фев 2026 | 15:45
  • 926
  • 0
Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

  • 10 фев 2026 | 14:33
  • 3021
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6710
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4113
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23509
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11714
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20594
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8311
  • 2