Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Във Велико Търново се проведе последната от традиционните работни срещи с представители на клубовете от Трета лига преди подновяването на първенството през пролетта, информират от БФС. Домакин на събитието бе стадион „Ивайло“.

В срещата участие взеха президентът на Аматьорската футболна лига и член на Изпълнителния комитет на БФС Румян Вълков, председателят на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново Камен Алексиев, председатели на областни съвети от Северозападна България, както и представители на комисиите към ЗС.

По време на работния форум бяха обсъдени актуални инициативи на Българския футболен съюз в подкрепа на аматьорския футбол, предложения за промени в Наредбата за първенствата и турнирите, организационни въпроси около провеждането на срещите и основните предизвикателства пред клубовете.

Стана ясно, че пролетният полусезон в Трета лига – Северозапад, ще стартира на 7 март.

Представителите на клубовете изразиха специална благодарност към отборите от efbet Лига, които отделиха средства, за да подпомогнат дейността на тимовете от аматьорския футбол. Жестът на солидарност и съпричастност бе високо оценен от всички присъстващи.

В рамките на събитието бе изтеглен и жребият за зоналния етап от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига в Северозападна България. Двойките са:

• ФК „Троян 2025“ (Троян) – „Локомотив“ (Мездра)

• „Бдин 1923“ (Видин) – „Ком“ (Берковица)

• „Академик“ (Свищов) – „Ювентус 95“ (Малчика)

Срещите ще се изиграят на 28 февруари, като домакини са първите отбори в двойките.

bfunion.bg