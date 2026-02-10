Популярни
  3. МОК позволи на украински спортист да носи черна лента заради жертвите в страната си

МОК позволи на украински спортист да носи черна лента заради жертвите в страната си

  • 10 фев 2026 | 14:39
  • 253
  • 0
МОК позволи на украински спортист да носи черна лента заради жертвите в страната си

Международният олимпийски комитет (МОК) позволи на украинския знаменосец на Олимпийските игри в Милано-Кортина да носи черна лента на ръката си, след като по-рано му забрани да бъде с каска, на която има снимки на убити спортисти в родината му заради войната с Русия

"Смятаме, че това е добър компромис", заяви пред медиите говорителят на МОК Марк Адамс, като припомни, че организацията забранява всяка политическа позиция по време на състезанията и церемониите.

Състезателят в скелетона Владислав Хераскевич, който бе знаменосец на украинската делегация, участва в тренировката в Кортина с каска, на която имаше много малки снимки на убити негови сънародници, но по-късно му е било забранено, разкри той.

"Това решение разби сърцето ми. Имам чувството, че МОК предава спортистите, които са били част от движението, като не позволява да бъдат почетени на място, където никога няма да бъдат", написа украинецът в Инстаграм, като получи подкрепата и на президента на Украйна Володимир Зеленски.

От МОК потвърдиха във вторник забраната, тъй като каската противоречи на член 50 на Олимпийската харта, който се опитва да избегне всички типове "намеси", които могат да бъдат "политически" или "религиозни", за да могат спортистите да се концентрират върху представянето си.

Олимпийската организация проведе неформално събрание в понеделник с треньора на Владислав Хараскевич. "Потвърждаваме, че в този случай ще направим изключение на директивите, за да му позволим да носи черна лента по време на състезанието, за да изрази тази почит", уточни Марк Адамс.

