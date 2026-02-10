Популярни
  Организационният комитет на Игрите в Милано-Кортина ще коригира дефектите в медалите

Организационният комитет на Игрите в Милано-Кортина ще коригира дефектите в медалите

  10 фев 2026 | 13:31
Организационният комитет на Игрите в Милано-Кортина ще коригира дефектите в медалите

Организационният комитет на Олимпийските игри в Милано - Кортина ще коригира дефектите в медалите, каза на пресконференция Лука Касаса, директор „Комуникации“ на Игрите.

„Искам да изясня въпроса относно медалите - ограничен брой от тях имаха проблеми. Организационният комитет незабавно започна разследване с монетния двор, който произвежда медалите. Предприемаме стъпки за коригирането им. Спортистите трябва да се свържат с нас, ако медалите им са счупени, те могат да ги върнат и ние ще ги поправим“, добави той.

Медалите за Игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал, получен от отпадъци, произведени от Италианския институт по монетен двор и полиграфия.

Няколко от медалистите на състезанията се оплакаха от лошото качество на отличията. Една от първите, която даде публичност на проблема, беше шампионката в спускането Брийзи Джонсън (САЩ).

Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея.

