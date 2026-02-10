Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава

Даниел Пешков не успя да премине квалификациите в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане.

23-годишният Пешков, който стартира 82-ри, преодоля трасето в Тезеро със 73-ти резултат с време 3:37.69 минути, което не беше достатъчно за класиране на четвъртфиналите по-късно днес, за които продължават само първите 30.

Пешков и Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите

Веднага след него, на 74-тата позиция завърши 21-годишният Матиканов. Двамата направиха олимпийския си дебют в скиатлона преди два дни, където Пешков имаше здравословни неразположения и не успя да завърши.

"Докторите в болницата казаха, че може би става въпрос за ниско кръвно или за паднала захар. Защото изведнъж усетих след първия баир на смяната на ските изведнъж ми причерня и директно припаднах и дори нямам спомен как съм отишъл до болница", обясни Пешков.

Запитан как е успял да се възстанови, той отговори:

"Не знам, аз още почти веднага след като ме закараха в болницата, след като ми направиха изследванията и ми вляха някаква банка, веднага се почувствах по-добре."

Пешков коментира представянето си в спринта.

"Този спринт не е като типичните други спринтове, малко по-дълъг и по-тежък. Чувствах се добре", обясни той.

"Много съм развълнуван, радвам се, че съм тук. Атмосферата е много хубава, различно е", завърши българинът.