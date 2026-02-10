Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава

Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава

  • 10 фев 2026 | 12:01
  • 269
  • 0
Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава

Даниел Пешков не успя да премине квалификациите в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане.

23-годишният Пешков, който стартира 82-ри, преодоля трасето в Тезеро със 73-ти резултат с време 3:37.69 минути, което не беше достатъчно за класиране на четвъртфиналите по-късно днес, за които продължават само първите 30.

Пешков и Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите
Пешков и Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите

Веднага след него, на 74-тата позиция завърши 21-годишният Матиканов. Двамата направиха олимпийския си дебют в скиатлона преди два дни, където Пешков имаше здравословни неразположения и не успя да завърши.

"Докторите в болницата казаха, че може би става въпрос за ниско кръвно или за паднала захар. Защото изведнъж усетих след първия баир на смяната на ските изведнъж ми причерня и директно припаднах и дори нямам спомен как съм отишъл до болница", обясни Пешков.

Запитан как е успял да се възстанови, той отговори:

"Не знам, аз още почти веднага след като ме закараха в болницата, след като ми направиха изследванията и ми вляха някаква банка, веднага се почувствах по-добре."

Пешков коментира представянето си в спринта.

"Този спринт не е като типичните други спринтове, малко по-дълъг и по-тежък. Чувствах се добре", обясни той.

"Много съм развълнуван, радвам се, че съм тук. Атмосферата е много хубава, различно е", завърши българинът.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

  • 10 фев 2026 | 10:58
  • 466
  • 0
Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 962
  • 1
Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

  • 10 фев 2026 | 08:56
  • 552
  • 0
Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

  • 10 фев 2026 | 08:43
  • 1674
  • 0
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 5284
  • 0
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 14232
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 10349
  • 30
Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 19226
  • 57
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 17153
  • 65
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 14232
  • 6
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 5284
  • 0
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 27442
  • 15