Филипов изригна срещу наряда за дербито

Собственикът на Ботев (Пловид) изригна с поредната си публикация в социалните мрежи, критикуваща действителността в родния футбол. Този път благодетелят на “канарчетата” възнегодува срещу наряда за предстоящото градско дерби с Локомотив (Пловдив).
“Поредният цинизъм
Назначенията на съдиите за този мач не са „случайност“ и не са „грешка“. Те са наказание. Наказание за това, че подкрепихме едно честно и справедливо изказване на Кирил Домусчиев за реалното състояние на част от терените в Efbet лига. Истина, която всички виждаме, но за която явно се плаща цена, когато бъде изречена на глас.
И не – това не е война между клубове.
Това е въпрос на здраве.
Притеснен съм за здравето на всички футболисти. Да се играе по разорани терени и след това да се говори за „честна игра“, е цинизъм.
Но истинският скандал е в съдийските назначения.
Кабаков отдавна е символ на компрометираното съдийство. В публичното пространство е масово наричан „корумпе“ – квалификация, която не се ражда без причина. „Волейболният гол“ Славия – Локомотив София превърна българския футбол в национален фарс, а липсата на последствия показа едно – безнаказаност. Когато към това добавим абсурдни баланси с дузпи и картони, вече не говорим за грешка, а за модел.
Никола Попов е назначен като ВАР съдия. Факт е и че името му години наред е свързвано със спорни решения в ключови моменти. Това назначение не успокоява – взривява.
И сега най-фрапиращото.
Как е възможно краен фен на Локомотив Пловдив да бъде назначен за четвърти съдия на мач между Локомотив и Ботев Пловдив?
Говоря за човека от снимката – с фланелка на Локомотив . Това не е интерпретация. Това е очевиден конфликт на интереси.
И нека бъдем пределно ясни:
Същият този човек ще бъде четвърти съдия на мача за Купата между Локомотив – любимият му клуб, и Ботев – отборът, който той мрази повече, отколкото обича своя.
Това вече не е некомпетентност.
Това е подигравка.
А междувременно днес чух и Гражданина от Говедарци да ме нарича „слуга“.
Г-н Ракетчик, препоръчвам Ви да си пиете по-често хапчетата, вместо други напитки. Поне ще е по-полезно за всички.
Как БФС очаква доверие при подобни назначения?
Как очакват феновете да вярват в безпристрастност, когато конфликтът на интереси е толкова явен, че дори не се прикрива?
Подкрепата за истината явно има цена.
Но мълчанието струва повече.
Футболът е за играчите и феновете.
Не за назначения „напук“.”, написа Филипов.