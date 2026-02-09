Популярни
  3. Фамозен Матьо "ZyWoo" Ербо донесе приза в ΙΕΜ Краков на Vitality

  • 9 фев 2026 | 00:31
  • 143
  • 0
Отборът на Vitality направи пълен обрат и надигра FURIA, триумфирайки в турнира по Counter-Strike - IEM Краков. "Пчеличките" се справиха с бразилските си съперници след 3:1 (11-13, 13-8, 13-2, 13-10) - благодарение най-вече на прекрасната игра на Матьо "ZyWoo" Ербо.

След като "черно-белите" съумяха да измъкнат Mirage при изключително равностоен двубой, от Vitality не си позволиха повече грешки и се справиха със съперниците си на Inferno, Nuke и Overpass.

Снайперистът и играч №1 за 2025 г. в Counter-Strike - ZyWoo, изигра чудесен финал, записвайки 90/41 K/D с 1.66 рейтинг, което му спечели и MVP приза. Така "пчеличките" си спечелиха голямата награда от 400 000 долара, докато $180 000 останаха за бразилските им опоненти.

Снимка: ESL

