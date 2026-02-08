Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Инфантино със специален поздрав към Стоичков

Инфантино със специален поздрав към Стоичков

  • 8 фев 2026 | 21:21
  • 906
  • 2
Инфантино със специален поздрав към Стоичков

Президентът на Световната футболна централа ФИФА Джани Инфантино отправи поздрав по случай 60-годишния юбилей на Христо Стоичков. В специално обръщение в Instagram Инфантино поздрави Стоичков.

“Честит рожден ден на моя скъп приятел Христо Стоичков! Една истинска легенда на българския, европейския и световен футбол.

Носител на златната топка, незабравим на Световното първенство по футбол през 1994 и преди всичко страхотен човек и приятел. Днес като посланик на ФИФА по проекта FIFA Football for Schools продължавате да предавате ценностите на футбола на децата по света.

Насладете се на специалния си ден, и ще се видим много скоро!” , написа Инфантино

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

  • 8 фев 2026 | 16:34
  • 1149
  • 1
Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

  • 8 фев 2026 | 16:27
  • 931
  • 0
Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

  • 8 фев 2026 | 16:23
  • 884
  • 0
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 31558
  • 77
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 20888
  • 54
Партизан тръгна с минимална победа

Партизан тръгна с минимална победа

  • 8 фев 2026 | 15:23
  • 1931
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 76281
  • 103
Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

  • 8 фев 2026 | 20:41
  • 5809
  • 126
Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

  • 8 фев 2026 | 20:37
  • 27887
  • 146
Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ

Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ

  • 8 фев 2026 | 19:38
  • 7939
  • 1
Валенсия - Реал Мадрид (съставите)

Валенсия - Реал Мадрид (съставите)

  • 8 фев 2026 | 20:45
  • 2176
  • 15
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 20888
  • 54