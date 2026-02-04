Популярни
  2. Сливнишки герой
  3. Раздяла в Сливнишки герой

Раздяла в Сливнишки герой

  • 4 фев 2026 | 08:46
Защитникът Адриан Данчев и нападателят Александър Добчев напускат Сливнишки герой (Сливница) и ще продължат кариерите си в нови отбори. Раздялата е по взаимно съгласие, като и двамата футболисти вече са свободни да търсят нови предизвикателства на терена. Клубът изказва своята благодарност към двамата: „Пожелаваме на Адриан и Александър много здраве и успехи в бъдещите им клубове. В Сливница винаги сме ценили футболистите, които играят със сърце за клуба,“ се казва в официалното изявление.

Въпреки напускането на двамата състезатели, треньорският щаб продължава работа по окомплектоването на състава за предстоящите битки от пролетният дял на Югозападната Трета лига.

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Втора поредна загуба за тима на Пламен Андреев

Цветомир Найденов поздрави Лудогорец и Левски

Станич: Знаехме, че ще е тежко

Моци: Трябва да се уважаваме повече помежду си, такива заплахи към съдиите не са нормални

Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Наско: Войната тепърва започва

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

