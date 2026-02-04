Раздяла в Сливнишки герой

Защитникът Адриан Данчев и нападателят Александър Добчев напускат Сливнишки герой (Сливница) и ще продължат кариерите си в нови отбори. Раздялата е по взаимно съгласие, като и двамата футболисти вече са свободни да търсят нови предизвикателства на терена. Клубът изказва своята благодарност към двамата: „Пожелаваме на Адриан и Александър много здраве и успехи в бъдещите им клубове. В Сливница винаги сме ценили футболистите, които играят със сърце за клуба,“ се казва в официалното изявление.

Въпреки напускането на двамата състезатели, треньорският щаб продължава работа по окомплектоването на състава за предстоящите битки от пролетният дял на Югозападната Трета лига.