Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Работна среща координира подготовката за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza 2026

Работна среща координира подготовката за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza 2026

  • 6 фев 2026 | 18:17
  • 119
  • 1
Работна среща координира подготовката за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza 2026

Работна среща на Организационния комитет за подготовката на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza 2026 се проведе в Министерството на младежта и спорта с участието на Министерството на туризма и представители на всички ангажирани институции, съобщиха от спортното министерство.

"По време на срещата беше отчетен напредъкът по организацията на събитието и бяха обсъдени ключови теми, свързани със сигурността, финансирането, маркетинга и популяризирането на България като туристическа дестинация, както и утвърждаването на страната ни като домакин на спортни събития от най-висок международен ранг.

В рамките на подготовката Министерството на туризма работи и по комуникационна кампания, включително разработване на визуална идентичност и национална рекламна кампания, която ще популяризира събитието в страната.

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев подчерта значението на координацията между институциите и устойчивото наследство на събитието. "Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza 2026 е изключителна възможност за България да се утвърди като домакин на спортни събития от най-висок ранг. Работим в тясно сътрудничество с всички ангажирани институции, за да гарантираме безупречна организация, сигурност и отлични условия за състезателите и публиката. Нашата цел е не само успешно провеждане на старта, но и дългосрочен положителен ефект върху развитието на колоезденето и масовия спорт у нас", заяви Пешев.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош акцентира върху значението на събитието за имиджа на страната. "Длъжни сме да представим България по най-добрия начин. Това е успех, но оттук нататък ни чака много работа. За нас е от изключително значение да представим България и като туристическа дестинация с богатство от природни дадености", посочи той.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

  • 6 фев 2026 | 15:13
  • 5205
  • 1
Ода за мъжкия хандбален отбор на Шумен написа негов фен преди мача му с Добруджа

Ода за мъжкия хандбален отбор на Шумен написа негов фен преди мача му с Добруджа

  • 6 фев 2026 | 14:56
  • 297
  • 0
Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите в Баку

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите в Баку

  • 6 фев 2026 | 14:50
  • 258
  • 0
"Сребърната" Деница Тошева: Мечтая да постигна успехите на Весела Лечева

"Сребърната" Деница Тошева: Мечтая да постигна успехите на Весела Лечева

  • 6 фев 2026 | 12:42
  • 396
  • 0
27 държави със заявки за Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

27 държави със заявки за Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

  • 6 фев 2026 | 09:07
  • 754
  • 0
Сребро за Тошева на Европейското по спортна стрелба в Бургас

Сребро за Тошева на Европейското по спортна стрелба в Бургас

  • 6 фев 2026 | 01:00
  • 684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

  • 6 фев 2026 | 18:37
  • 38281
  • 136
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 28553
  • 62
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 17052
  • 10
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 23766
  • 66
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 11985
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 10765
  • 23