Славия отказа да играе, прати ЦСКА на финал

  • 5 фев 2026 | 13:02
Отборът на Славия няма да излезе за втория си мач от полуфиналната серия с ЦСКА от мъжкото държавно първенство по хокей на лед, информираха от ЦСКА.

Срещата трябваше да се проведе тази вечер от 19:30 часа на ледената площадка на стадион "Славия", но няма да се състои. В първия мач между ЦСКА и Славия победата бе за "армейците" с 12:3.

С отказа си да играят във втория мач "белите" изпратиха ЦСКА на финала в първенството. Там техен съперник ще бъде тимът на Ирбис.

Финалната серия се играе до две победи от три мача, а датите, на които ще се проведат мачовете, ще бъдат обявени допълнително.

