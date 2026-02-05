Славия отказа да играе, прати ЦСКА на финал

Отборът на Славия няма да излезе за втория си мач от полуфиналната серия с ЦСКА от мъжкото държавно първенство по хокей на лед, информираха от ЦСКА.

Срещата трябваше да се проведе тази вечер от 19:30 часа на ледената площадка на стадион "Славия", но няма да се състои. В първия мач между ЦСКА и Славия победата бе за "армейците" с 12:3.

С отказа си да играят във втория мач "белите" изпратиха ЦСКА на финала в първенството. Там техен съперник ще бъде тимът на Ирбис.

Финалната серия се играе до две победи от три мача, а датите, на които ще се проведат мачовете, ще бъдат обявени допълнително.