  3. Безпогрешен кръг от групите на BLAST Slam VI за Божидар "bzm" Богданов и Tundra

  • 5 фев 2026 | 10:16
Отборът на Tundra Esports, част от който е българската звезда в Dota 2 - Божидар "bzm" Богданов, запиза страхотни резулатти във втория кръг от груповата фаза на турнира BLAST Slam VI. Тимът победи четири от четирите си мача, с което поведе временното класиране при актив от 6 победи и само 1 загуба.

Родният състезател и компания надиграха MOUZ, Yandex, GamerLegion и HEROIC в двубоите си. Днес Богданов ще се изправи срещу бившия си отбор - OG, а след това Tundra ще срещне Team Falcons.

Снимка: Tundra Esports

