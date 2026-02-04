Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  3. Българските състезатели не успяха да преминат квалификациите на турнир по бадминтон в Баку

  • 4 фев 2026 | 19:56
  • 65
  • 0
Христомира Поповска, Димитър Янакиев и Илиян Стойнов не успяха да преминат квалификациите на единично на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Баку (Азербайджан).

Янакиев, който беше поставен под номер 2 в схемата на пресявките, победи в първия си двубой Шашаанк Сай Мунанги (ОАЕ) с 22:20, 21:16, след което отстъпи пред Исак Ян (САЩ) с 21:23, 10:21.

Поповска и Стойнов загубиха първите си срещи.

Утре предстои участие на Калояна Налбантова на единично и на двойки с Поповска, както и на двойки мъже на Иван Русев и Илиян Стойнов.

Налбантова е поставена под номер 3 в схемата и първата й съперничка ще бъде София Нобъл (Ирландия). Русев и Стойнов отново ще играят заедно - за първи път след Световното първенство в Париж през август миналата година.

