  2. Милано - Кортина 2026
  Френски хокеист е сбъднал мечтата си и ще играе на Олимпиадата в Италия

Френски хокеист е сбъднал мечтата си и ще играе на Олимпиадата в Италия

  • 4 фев 2026 | 19:09
Френски хокеист е сбъднал мечтата си и ще играе на Олимпиадата в Италия

Пиер-Едуар Белмар описва олимпийския си дебют на 40-годишна възраст с националния отбор на Франция по хокей на лед като сбъдната мечта. Нападателят играе 10 години отбори от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), описвайки кариерата си като страхотна история.

"Трудно е да не се усмихвам в момента. Когато бях дете, трябваше да плащам, но нямахме пари за това. Единственият хокей, който гледах в детството ми, беше по време на Олимпийските игри. Ако достигнеш до Олимпиада, това е постижението на живота", заяви Белмар след тренировка в сряда.

Само около дузина френски хокеисти са играли в НХЛ и това прави десетгодишния престой на Белмар забележителен. Французинът, който ще навърши 41 години през март, първо се състезава в своята родина, след което преминава през Швеция, за да бъде привлечен в отбора от НХЛ Филаделфия Флайърс.

"Роден съм във Франция, където играх доста време. Направих име и на почти 30 години получих възможността да отида в НХЛ. Това е абсолютна лудост. Мислех, че ще бъда тамо един сезон, но останах 10 години. Опитвам се да се насладя на всеки един момент, защото знам, че това е последната ми година", каза още Белмар, цитиран от Ройтерс.

Франция се изправя срещу Швейцария на 12 февруари в първия им мач от олимпийския турнир по хокей на лед в Италия.

Снимки: Gettyimages

