Великобритания обжалва пред Спортния арбитражен съд забраната за нов дизайн на каска за състезатели по скелетон

Представители на олимпийската делегация на Великобритания обжалваха пред Спортния арбитражен съд (КАС) забраната за нов дизайн на каска за състезатели по скелетон, за която ръководният орган на спорта е обявил, че не отговаря на законните изисквания, съобщава агенция Ройтерс в сряда.
Международната федерация по бобслей и скелетон (ИБСФ) постанови миналата седмица, че шлемът не отговаря на правилата за състезания въз основа на формата си.
От асоциацията по бобслей и скелетон на Великобритания (ББСА), която финансира проектирането и производството на каската, твърдят, че тя отговаря на "строги стандарти за безопасност" и е по-сигурна от другите използвани шлемове. От ББСА поискаха от КАС да постанови, че каската е законна.
Специализираното олимпийско подразделение на КАС заяви в сряда, че ще разгледа делото в четвъртък. Олимпийското състезание по скелетон започва на 12 февруари.
Великобритания има силни олимпийски традиции в този спорт, с три златни медала в женската дисциплина. Британецът Мат Уест е двукратен световен шампион и фаворит за златен медал при мъжете на Игрите в Милано-Кортина.
Снимки: Gettyimages