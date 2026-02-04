Френски отбор се раздели с треньора си след само ден работа

Преди само един ден Габриел "Bwipo" Рау бе обявен за новия треньор на ZYB Esport, както Sportal.bg съобщи. Неговият престой обаче продължи само ден.
Изъплнителният директор и състезател на организацията Nisqy сподели, че белгиецът е решил да се оттегли, тъй като ролята изисква повече време, отколкото е очаквал.
За Bwipo това е втора неуспешна стъпка към френското първенство по League of Legends - LFL, само за тази година, след като по-рано отпадна и като играч заради регламентите на ERL.
Снимка: Riot Games