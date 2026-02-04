Популярни
Френски отбор се раздели с треньора си след само ден работа

  • 4 фев 2026 | 17:17
  • 371
  • 0
Преди само един ден  Габриел "Bwipo" Рау бе обявен за новия треньор на ZYB Esport, както Sportal.bg съобщи. Неговият престой обаче продължи само ден.

Изъплнителният директор и състезател на организацията Nisqy сподели, че белгиецът е решил да се оттегли, тъй като ролята изисква повече време, отколкото е очаквал.

За Bwipo това е втора неуспешна стъпка към френското първенство по League of Legends - LFL, само за тази година, след като по-рано отпадна и като играч заради регламентите на ERL.

Снимка: Riot Games

