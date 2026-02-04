Нова ера за инфлуенсърите сред спортистите преди Игрите в Милано-Кортина 2026

Облекчените правила за социалните мрежи на Международния олимпийски комитет (МОК) предизвикаха нова златна ера за инфлуенсърите сред спортистите преди Игрите в Милано-Кортина 2026, където делегациите и състезателите ще се борят да достигнат до следващото поколение фенове.

Кортина д'Ампецо въведе революция в излъчването последния път, когато Игрите бяха в града през 1956-а, превръщайки се в първата Олимпиада, излъчвана по телевизията пред многонационална аудитория. Седем десетилетия по-късно, кратките видеоклипове на платформи като TikTok, Instagram и YouTube са кралят в „Кралицата на Доломитите“, за да привлекат желаната аудитория от поколение Z.

„Те няма да сядат пред телевизора всяка вечер и да пускат NBC, както моето поколение е свикнало да прави“, каза Андреа Гьорин, професор в Института за глобален спорт „Тиш“ към Нюйоркския университет.

„Стана много фрагментирано и затова спортни организации като МОК или като USOPC (Олимпийски и параолимпийски комитет на САЩ) трябва да могат да достигнат до феновете по толкова много различни начини сега“, добави той.

МОК улесни това, като премахна ограниченията за това какво спортистите могат да публикуват в социалните мрежи преди Летните олимпийски игри през 2024 година в Париж, разрешавайки аудио и видео записи от олимпийското село, местата за провеждане на състезания и тренировъчните съоръжения, пише агенция Ройтерс.

„Това напълно отвори възможността за спортистите най-накрая да разкажат историята си със свои думи по начин, който никога преди не е бил правен. Спортистите успяха да поканят най-близките си последователи да видят какъв е бил денят им като олимпиец“, заяви Рамзи Бейкър, старши вицепрезидент в Aggregate Sports и бивш изпълнителен директор на федерацията на САЩ по фигурно пързаляне.

Програмата „Team USA Creators“ за Игрите в Париж намери 20 създатели на съдържание в социалните мрежи да генерират приблизително 100 милиона гледания, публикувайки съдържание в партньорство с USOPC. USOPC връща програмата тази година, като спортисти, включително звездата по ръгби Илона Маер и златната медалистка по гимнастика Лори Ернандес, се присъединяват към инфлуенсъри като Оуен Хан, който има 4,5 милиона последователи в TikTok , в създаването на съдържание за Team USA.

„Партньорствата със създатели на спортни събития се превърнаха в една от нашите водещи маркетингови тактики, особено когато става въпрос за достигане до нови и по-млади фенове на отбора на САЩ“, каза Джордж Фидлър, старши директор по интегриран маркетинг и маркетинг на спортисти в USOPC.

Един от тези създатели, американският състезател по спортна гимнастика Фредерик Ричард, каза, че броят на последователите му в Instagram и TikTok почти се е удвоил през седмицата, след като спечели бронз в отборната надпревара на Олимпийските игри в Париж.

Ричард каза пред „Ройтерс“, че е в уникална позиция да си сътрудничи със спортисти в Милано-Кортина, тъй като отлично разбира как да се ориентира в сложните правила за социалните мрежи, наред с натиска на конкуренцията. Въпреки че МОК е разхлабил ограниченията си, той не позволява видео от състезания, видео на живо или видео, което е по-дълго от две минути на публикация.

„Чувствам се много комфортно в този свят, разбирам го и разбирам гледната точка на спортистите много добре, защото съм един от тях. Моята работа е да се опитам да им помогна да привлекат последователи, без те да се налага да вършат тази работа“, коментира Ричард, който има над 40 милиона харесвания в TikTok.