  Волейбол
  2. Волейбол
Ясна е програмата на втората евроквалификация за девойки U18

  • 4 фев 2026 | 14:47
Ясна е програмата на втората квалификация за европейското първенство за девойки под 18 години, на която България ще бъде домакин.

Националките, водени от Атанас Петров, ще се изправят срещу Румъния, Гърция и Швеция от 27-29 март, като двубоите отново ще бъдат в зала „Христо Ботев“.

В първата среща (на 27 март) нашите момичета срещат  Швеция, от 18:00 ч. Ден по-късно излизаме срещу северните ни съседки, в 17:30 ч. В последната среща се изправяме срещу Гърция.

За Европейското първенство се класира първият от всяка квалификационна група, както три от петте най-добри втори.

Столицата ни бе домакин и на първия етап от пресявките, турнир от зона BVA, който се проведе в зала "Христо Ботев". Нашите момичета обаче загубиха от Турция на финала с 1:3 гейма и завършиха на втора позиция, като не успяха да вземат директна квота за европейското.

