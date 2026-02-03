Вратар прекъсна мач, за да отиде до тоалетната

Зрителите на мача между Бетим и Крузейро в Бразилия станаха свидетели на необичаен епизод снощи. Вратарят на гостите Касио Рамос поиска разрешение от съдията спешно да отиде до тоалетна, оплаквайки се от стомашно разстройство. Реферът му позволи и двубоят бе прекщъснат за около четири минути.

"Тоалетните паузи" са обичайна практика в света на тениса, където дългите мачове често изтощават спортистите. Звезди като Стефанос Циципас и Новак Джокович многократно са използвали това право, предизвиквайки понякога реакции заради забавянията, които причиняват. Във футбола обаче подобни инциденти са изключително редки. Един от най-известните случаи е този на германския вратар Йенс Леман, който през 2009 г., в мач от Шампионската лига срещу Щутгарт, бе принуден да се "облекчи" зад рекламните пана.

Cássio voltando pro jogo após fazer o número 2.



Jogo ficou parado por volta de uns 3 minutos.



pic.twitter.com/z2lkVQEP5v — Diário de Torcedor (@DiarioGols) February 2, 2026

Случилото се обаче в Бразилия, в мач от 6-ия кръг на шампионата Минейро, беше по-скоро уникално. Малко след началото на второто полувреме, в 48-ата минута, докато Бетим се готвеше да изпълни фаул, вратарят на Крузейро Касио Рамос се приближи до съдията и поиска разрешение да напусне терена. След като получи одобрение, 38-годишният страж изтича към съблекалните, , докато играчите на двата отбора и феновете го гледаха с недоумение. Съдията обясни ситуацията, като мачът беше прекъснат за около четири минути, докато Касио се върне.

При повторната му поява феновете на Бетим го посрещнаха с иронични скандирания, на които той отговори с усмивка. В крайна сметка обаче той беше този, който се усмихна последен, тъй като Крузейро успя да спечели с 1:0, благодарение на гол, отбелязан в десетата минута на добавеното време.

Следвай ни:

Снимки: Imago