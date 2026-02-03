Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Легендата Bwipo ще води френски отбор

Легендата Bwipo ще води френски отбор

  • 3 фев 2026 | 11:32
  • 211
  • 0
Легендата Bwipo ще води френски отбор

Легендата на League of Legends Габриел "Bwipo" Рау ще поеме треньорска роля в ZYB Esport за остатъка от френското първенство LFL Invitational, твърдят от Sheep Esports. Белгиецът ще отговаря за драфтовете и анализа на играта.

Целта на тима е класиране в топ 2 сред отборите извън LFL, което би осигурило място в лигата до края на сезона.

Bwipo е едно от най-разпознаваемите имена в европейския LoL, като той е бивш играч на Fnatic, с който достигна финала на Worlds 2018, многократен шампион в LEC, както и състезател на Team Liquid и FlyQuest в Северна Америка.

През последните години обаче Рау се утвърди като треньор, помагайки на млади играчи и активно занимавайки се с индивидуално обучение и анализи.

Снимка: LoL Esports

