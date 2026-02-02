Ясно е името на първия шампион по новото заглавие на Riot Games - 2XKO

Състезателят bleed от отбора на ONi Global стана първият шампион в историята на играта на Riot Games - 2XKO, след като спечели турнира Frosty Faustings XVIII.

First Tournament? No Problem… @bleedBTW wins the first big major for 2XKO at Frosty Faustings!!#FearTheRage👹 pic.twitter.com/ZuoOPgkeQG — ONi (@ONiGlobal) February 2, 2026

Американецът надделя над Supernoon от Evil Geniuses във финала и спечели по-голямата част от наградния фонд от 50 000 долара, изпреварвайки 874 участници.

Събитието постави началото на сезона по електронни спортове в 2XKO за 2026, който ще включва още Evo Japan, Evo Las Vegas, Evo France, финалния Battle Coliseum в Бразилия и 15 Challenger турнира по света.

Снимка: Riot Games