Ясно е името на първия шампион по новото заглавие на Riot Games - 2XKO

Състезателят bleed от отбора на ONi Global стана първият шампион в историята на играта на Riot Games - 2XKO, след като спечели турнира Frosty Faustings XVIII.
Американецът надделя над Supernoon от Evil Geniuses във финала и спечели по-голямата част от наградния фонд от 50 000 долара, изпреварвайки 874 участници.
Събитието постави началото на сезона по електронни спортове в 2XKO за 2026, който ще включва още Evo Japan, Evo Las Vegas, Evo France, финалния Battle Coliseum в Бразилия и 15 Challenger турнира по света.
Снимка: Riot Games