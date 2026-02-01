Купата на нациите по електронни спортове инвестира 20 милиона за награден фонд

Купата на нациите по електронни спортове ще разполага с награден фонд от 20 милиона долара, обявиха организаторите. Турнирът ще се проведе между 2 и 29 ноември и ще включва формат, при който всички класирали се състезатели получават награди.

ENC is committing $45 million USD, and every participant is guaranteed to earn a share by qualifying.



All players (and coaches) will receive an equal prize amount for the same placements across all titles, with first place earning $50,000 USD per person. pic.twitter.com/oT2xPfMHV9 — Esports Nations Cup (@ENC_EN) January 29, 2026

Общата инвестиция на фондацията възлиза на 45 милиона долара, като част от средствата са предвидени и за стимули към организациите и развитие на национални отбори. До момента са потвърдени заглавията Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania и Dota 2 като част от програмата.

Снимка: Esports Nations Cup