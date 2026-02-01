Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Купата на нациите по електронни спортове инвестира 20 милиона за награден фонд

Купата на нациите по електронни спортове инвестира 20 милиона за награден фонд

  • 1 фев 2026 | 17:00
  • 183
  • 0
Купата на нациите по електронни спортове ще разполага с награден фонд от 20 милиона долара, обявиха организаторите. Турнирът ще се проведе между 2 и 29 ноември и ще включва формат, при който всички класирали се състезатели получават награди.

Общата инвестиция на фондацията възлиза на 45 милиона долара, като част от средствата са предвидени и за стимули към организациите и развитие на национални отбори. До момента са потвърдени заглавията Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania и Dota 2 като част от програмата.

Снимка: Esports Nations Cup

