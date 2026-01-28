Португалски стадиони също пострадаха от бурята "Кристин"

С изгрева на слънцето тази сряда стават видими още щети, причинени от неблагоприятните метеорологични условия на бурята "Кристин", която връхлетя Португалия през изминалата нощ.
Според местните медии покривът на стадион „Доктор Магаляеш Песоа“, дом на втородивизионния Униао Лейрия и арена на финалната четворка за Купата на лигата, е повреден. Домът на Ориентал, исторически клуб от Лисабон, също пострада от бурята. На стадион „Енженейро Карлос Салема“, където играе тимът от четвърта дивизия, са паднали покриви и са разрушени части от стени.
Третодивизионният Алкаинс съобщи за щети по своя стадион: „Вследствие на бурята, която бушува през нощта, се събудихме с тази опустошителна гледка на нашия „Тригейрос де Арагао“. Въпреки това, тъй като има насрочен мач с Иданя тази неделя, тимът информира, че само „зоната на ложите ще бъде временно забранена“.