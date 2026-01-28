Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Униао Лейрия
  3. Португалски стадиони също пострадаха от бурята "Кристин"

Португалски стадиони също пострадаха от бурята "Кристин"

  • 28 яну 2026 | 20:33
  • 610
  • 0
Португалски стадиони също пострадаха от бурята "Кристин"

С изгрева на слънцето тази сряда стават видими още щети, причинени от неблагоприятните метеорологични условия на бурята "Кристин", която връхлетя Португалия през изминалата нощ. 

Според местните медии покривът на стадион „Доктор Магаляеш Песоа“, дом на втородивизионния Униао Лейрия и арена на финалната четворка за Купата на лигата, е повреден. Домът на Ориентал, исторически клуб от Лисабон, също пострада от бурята. На стадион „Енженейро Карлос Салема“, където играе тимът от четвърта дивизия, са паднали покриви и са разрушени части от стени.

Третодивизионният Алкаинс съобщи за щети по своя стадион: „Вследствие на бурята, която бушува през нощта, се събудихме с тази опустошителна гледка на нашия „Тригейрос де Арагао“. Въпреки това, тъй като има насрочен мач с Иданя тази неделя, тимът информира, че само „зоната на ложите ще бъде временно забранена“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 453
  • 0
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 1599
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 7622
  • 3
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1667
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1729
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 1085
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 167205
  • 53
Ливърпул 0:0 Карабах

Ливърпул 0:0 Карабах

  • 28 яну 2026 | 20:53
  • 1818
  • 4
Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

  • 28 яну 2026 | 22:01
  • 1683
  • 7
Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

  • 28 яну 2026 | 22:00
  • 1050
  • 3
Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

  • 28 яну 2026 | 22:03
  • 1731
  • 6
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 60214
  • 173