Португалски стадиони също пострадаха от бурята "Кристин"

С изгрева на слънцето тази сряда стават видими още щети, причинени от неблагоприятните метеорологични условия на бурята "Кристин", която връхлетя Португалия през изминалата нощ.

Според местните медии покривът на стадион „Доктор Магаляеш Песоа“, дом на втородивизионния Униао Лейрия и арена на финалната четворка за Купата на лигата, е повреден. Домът на Ориентал, исторически клуб от Лисабон, също пострада от бурята. На стадион „Енженейро Карлос Салема“, където играе тимът от четвърта дивизия, са паднали покриви и са разрушени части от стени.

As casas do UD Leiria, Oriental e Alcains foram afetadas pelas fortes rajadas de vento, num dia em que continuam a ser revelados os estragos provocados pelos efeitos da Depressão Kristin, que atingiu Portugal Continental na última madrugada. 😞#depressaokristin pic.twitter.com/nJL5tebTzl — A BOLA (@abolapt) January 28, 2026

Третодивизионният Алкаинс съобщи за щети по своя стадион: „Вследствие на бурята, която бушува през нощта, се събудихме с тази опустошителна гледка на нашия „Тригейрос де Арагао“. Въпреки това, тъй като има насрочен мач с Иданя тази неделя, тимът информира, че само „зоната на ложите ще бъде временно забранена“.

❗ Clube do Campeonato de Portugal afetado pelo mau tempo



👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/bKevq8sNQY pic.twitter.com/mrZc9xgrD9 — Record (@Record_Portugal) January 28, 2026