  3. Победи за Мая Мичева и Карла Бързакова на "Малките асове"

  • 28 яну 2026 | 08:53
Българката Мая Мичева се класира за втория кръг на сингъл на „Малките асове" (Les Petits As) — един от най‑престижните тенис турнири за юноши и девойки до 14 г. във Франция.

Мая Мичева победи в първия кръг на сингъл при девойките с 6:0, 7:6 представителката на домакините Шарлин Бресан, а във втория кръг ще играе срещу първата поставена Елизавета Аникина от Естония.

Карла Бързакова загуби в сингъл с 4:6, 4:6 от Шангра̀н Цай (Китай), но започна с успех в надпреварата на двойки.

Бързакова и Мадалена Соуса спечелиха с 6:2, 6:1 срещу Рита Чи (Нидерландия) и Лара Себастиа (Испания), а във втория кръг ще играят срещу рускините Никол Кюрилова и Кристина Никодимова.

Мая Мичева в тандем с Мари Шмидхофер (Австрия) загубиха при дуетите с 1:6, 3:6 от рускините Александра Карабанова и Полина Кашицина.

При юношите Бруно Дженев загуби в първия кръг на сингъл с 1:6, 4:6 от Маноа Вилдьойл (Франция).

В надпреварата на двойки Дженев и Артър де Оливейра Мораес (Бразилия) загубиха с 4:6, 4:6 от петите поставени словаци Мартин Адамца и Матео Сансон.

