Лидерите в класирането постигнаха победи в шестия кръг на първенството на България по хандбал за жени

Лидерите в класирането започнаха с победи втория дял от редовния сезон в женското хандбално първенство. Защитаващият титлата си Бяла спечели без особени затруднения като домакин на последния в класирането Спортист-Кремиковци с 37:13 (17:6) и остана на върха на класирането с пълен актив от 12 точки след шест изиграни кръга.

Етър 64 запази втората си позиция с 10 пункта, след като надделя над Академик ПУ в Дряново с 43:29 (25:10). Великотърновки стартираха уверено и натрупаха аванс от 11:3 още до средата на първото полувреме, след което продължиха да доминират и в 37-ата минута вече водеха с 30:13, с което окончателно предрешиха мача. Мартина Тодорова реализира 8 гола за успеха, а Александра Замишляк и Полина Стоянова добавиха по 7 попадения за успеха. Боговеста Йосифова беше най-резултатна за пловдивчанки със 7 гола.

Свиленград спечели срещу гостуващия Сливница с 37:23 (20:10) и с 8 точки остава на третото място.