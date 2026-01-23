Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Лас Палмас с първа победа в Шампионската лига

Добромир Димитров и Лас Палмас с първа победа в Шампионската лига

  • 23 яну 2026 | 21:21
  • 328
  • 0

Бившият национал Добромир Димитров и неговият Гуагуас (Лас Палмас) постигнаха първа победа в тазгодишното издание на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Серхио Мигел Камареро тим надделя много трудно и драматично като домакин на чешкия Лъвове (Прага) с 3:2 (25:16, 21:25, 25:21, 19:25, 15:11) в третия си мач от Група С на турнира, игран късно снощи пред около 1300 зрители.

Така Лас Палмас е на 3-о място във временното класиране с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. В следващия кръг в групата Димитров и съотборниците му ще гостуват на италианския гранд Сър Сикома Монини (Перуджа). Срещата е в сряда (28 януари) от 21,30 часа българско време.

Добромир Димитров влезе за кратко като резерва за своя тим във втория и четвъртия гейм, но без да се отчете с нито една точка.

Над всички за Лас Палмас бе Франциско Бесера Соуса със страхотните 28 точки (4 блока, 2 аса и 56% ефективност в атака - +20) и бе обявен а звездата Османи Хуанторена и Елдер Мендес Спенсър добавиха 15 и 14 точки за победата.

За гостите от Прага резервата Лукаш Конде (3 блока, 3 аса, 49% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +17) и Давид Колатор (1 блок, 1 ас и 53% ефективност в атака - +14) реализираха съответно 23 и 21 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: CEV.EU

