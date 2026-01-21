Труп на руски плувец е открит в Босфора

Турските съдебномедицински власти са потвърдили, че намерено в Босфора тяло принадлежи на руския плувец Николай Свечников, който изчезна по време на международно състезание през август, предаде турската телевизия Хабертюрк.

Тялото беше открито в Босфора вчера по време на дейности по почистване на морето.

Частната новинарска агенция ДХА (DHA) предаде, че властите са започнали разследване, което да установи дали тялото принадлежи на 30-годишния руски плувец Николай Свечников, изчезнал на 24 август по време на ежегодно плувно състезание в истанбулския пролив.

Тялото беше извадено на брега и откарано в моргата на Института по съдебна медицина в Истанбул за пълна аутопсия. Съдебномедицинската експертиза е потвърдила, че то принадлежи на руския плувец, посочва ДХА.