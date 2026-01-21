Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
Fluxo посрещна бивш капитан на MIBR

  • 21 яну 2026 | 13:00
Fluxo првилече Рафаел "exit" Ласерда, който ще замени преместения на пейката arT. Бившият капитан на MIBR няма да поеме лидерската роля в новия си отбор, която ще бъде изпълнявана от Lucaozy. exit стана свободен агент в началото на годината, слагайки край на близо петгодишния си престой в MIBR.

Много съм мотивиран от това ново предизвикателство. Fluxo има амбициозен проект, стабилна структура и играчи с огромен глад за победи. Вярвам, че заедно можем да изградим много силна година", заяви exit при официалното си представяне.

Снимка: Fluxo

