Fluxo посрещна бивш капитан на MIBR

Fluxo првилече Рафаел "exit" Ласерда, който ще замени преместения на пейката arT. Бившият капитан на MIBR няма да поеме лидерската роля в новия си отбор, която ще бъде изпълнявана от Lucaozy. exit стана свободен агент в началото на годината, слагайки край на близо петгодишния си престой в MIBR.

Uma nova fase começa agora.



Seja muito bem-vindo, @exitfps



EXIT NO FLUXO pic.twitter.com/hHzs8XSoJE — Fluxo W7M (@fluxogg) January 20, 2026

Много съм мотивиран от това ново предизвикателство. Fluxo има амбициозен проект, стабилна структура и играчи с огромен глад за победи. Вярвам, че заедно можем да изградим много силна година", заяви exit при официалното си представяне.

Снимка: Fluxo